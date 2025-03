Haruldane haigus sai võitu: Luksemburgi prints Frederik suri 22-aastaselt

Luksemburgi Suurhertsogiriigi suurhertsogi Henri nõbu prints Robert teatas, et tema poeg suri 1. märtsil pärast pikka võitlust haruldase geneetilise haigusega. Prints Frederik pidas pikka võitlust POLG geeni mitokondriaalse haigusega, kuid pidi sellele alla vanduma.

Prints Robert tegi oma poja surma teatavaks POLG Foundationi veebilehel , mille tema poeg prints Frederik asutas. Fondi tegevus on pühendatud tõhusa ravi leidmiseks POLG geeni mitokondriaalsete haiguste jaoks. Tegemist on haigusega, mis röövib keharakkudelt energiat ning põhjustab sellega omakorda progresseeruvaid mitme organi talitushäireid ja töö lakkamist. Haiguse tõttu võivad lakata töötamast nii aju kui ka maks ning võivad tekkida soolte, lihaste ja neelamisfunktsioonide häired, kirjutab Daily Mail.

Prints Robert ja tema abikaasa printsess Julie kirjeldasid, et nende poeg oli oma viimastel eluhetkedel jätnud lõplikult hüvasti oma vanemate, õe printsess Charlotte’i, venna prints Alexandre’ga ning mitme teise sugulasega. „Frederik leidis endas selle jõu ja julguse, et öelda meile kõigile head aega kordamööda,“ kirjeldas Robert oma poja viimasel elupäeval ehk 28. veebruaril toimunud sündmusi. Ühtlasi tähistatakse sel päeval haruldase haiguse päeva.

„Frederiki viimane küsimus mulle, lisaks tema teistele mõtetele, oli: „Papa, kas sa oled mu üle uhke?“. Ta ei suutnud pea üldse mitu päeva rääkida, seega oli nende sõnade selgus sama üllatav kui selle hetke raskus. Vastus oli väga lihtne ja ta oli seda kuulnud nii palju kordi... Kuid seekord vajas ta kinnitust, et on oma lühikese ja ilusa elu jooksul andnud endast kõik ning et ta saab nüüd lõpuks edasi liikuda,“ seisis prints Roberti teates.