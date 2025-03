Eurovisioni fänn Sidni Tomson Tommy Cashist: ta kogu aeg skeemitab millegagi kuskil ja kogu aeg mingi plaan susiseb

„Selle kõige suurem võlu on see, et ta ongi selline lihtne lugu, mis läheb igale generatsioonile peale. Nii risti-rästi on see kuidagi kõik. Selles mõttes geniaalne lugu,“ rääkis „Aktuaalsele kaamerale“ Eurovisioni fanaatik ja sisulooja Sidni Tomson.

Cashi ennast peetakse aga pigem kunstnikuks. „Mina näen, et ta on nagu tänapäevane Salvador Dalí. Nagu tänapäevane sürrealist, lihtsalt lõuendi asemel tema tehnikad on teised ja selleks ongi sotsiaalmeedia, avalik tähelepanu, meedia on see, millega ta mängib,“ ütles Tabasco loovjuht ja reklaamiõppejõud Kerstin Raidma alias Kessu.

Raidma jätkas: „Inimestel kogu aeg on põnev, kogu aeg nad ootavad midagi, mis sealt järgmisena tuleb, mida ta nüüd pakub, mis teemaga ta välja tuleb.“

Mõned Cashi lugusid sotsiaalmeedias analüüsivad Eurovisioni fännid pole aga kindlad, kas tema lood on lihtsalt šokeerimise eesmärgiga või peitub nende taga ka sügavam tähendus. Külmaks ei jäta artist kedagi. „Kuna Tommy Cash on ikkagi ka selline artist, kes ei kirjuta oma jälgijale, vaatajale ja kuulajale kõike ette ära, siis ta jätab ikkagi selles mõttes otsad lahti. Ta ei ütle midagi lõpuni välja, kas see on Andy Warhol, kas see on Donald Trump, kas see on keegi kolmas,“ ütles Raidma.

Suurvõistluse eel ennustatakse Eesti euroloole praegu neljandat või viiendat kohta. Seda, millega üllatab Cash Šveitsis Eurovisionil, hoitakse praegu kiivalt saladuses.

Tomsoni sõnul on Cashil kindlasti väga palju saladusi. „Ta on artistina selline, et tal ainult saladused ongi. Ta kogu aeg skeemitab millegagi kuskil ja kogu aeg mingi plaan susiseb. Sealt ainult hakkab tulema,“ ütles Tomson.

Ka „Aktuaalse kaamera“ ees Cash ei murdunud. „Üllatus on üllatus, sellest ei räägita,“ jättis Cash salapära õhku.