VÕRDLE | Keskeakriis? George Clooney otsustas välimust silmanähtavalt tuunida

Pühapäeval oli Clooney parasjagu New Yorgis oma abikaasa Amaliga lõunatamas kui ta paparatsode vaatevälja sattus. Selgus, et filmistaari peast ei leia enam ühtegi halli karva, sest ta on oma juuksed pruuniks värvinud. Clooney näeb uue juuksevärviga natuke võõras välja, sest enne halliks minemist olid tema kiharad tunduvalt tumedamad.

Kuigi paljud Hollywoodi koorekihti kuuluvad mehed hakkavad juba 30ndates eluaastates juukseid värvima, et püüda oma nooruslikku välimust säilitada, siis Clooney muutuse taga võib olla tema järgmine roll. Filmistaar on järgmistel kuudel hõivatud Broadway etendusega „Head õhtut ja õnn kaasa“ („Good night, and good luck“), mis on adaptsioon 2005. aastal linastunud samanimelisest filmist, mille Clooney kirjutas, lavastas ja milles ta ka ise mängis. Tegemist on Clooney debüüdiga Broadway’l.

Ei tea, kas Clooney soovib uue soenguga keerata aega 20 aastat tagasi. Huvitav on aga see, et legendaarset ajakirjanikku Edward R. Murrow’d kehastaval näitlejal poleks olnud vaja juukseid värvida, sest ka Murrow juuksed olid etenduses nähtaval perioodil hallikat tooni.

Samal ajal on Clooneyl käsil ka uue linateose planeerimine. On teada, et tema uues filmis peaksid kaasa tegema mitmed tuntud näod, nende seas on oma nõusoleku andnud Adam Sandler, „Barbie“ filmi režissöör Greta Gerwig, Laura Dern ja Elvis Presley näitlejast lapselaps Riley Keough.