Muusik Kaire Nurk suri vaid 45-aastaselt

Kairel on poeg Simo Atso (24), kes on nagu ta isa Marko Atsogi (51) trummar. Kui varem musitseerisid nii Kaire kui ka Marko Loitsus, siis nüüd kuulub bändi nende poeg Simo.

Loits on Eesti metal-ansambel, mis on tegutsenud alates 1996. aastast. Militaarroki lipulaevaks peetud bändil on ilmunud kolm vinüülplaati, kaks täispikka CD-albumit ning MPG-vormingus kontserdisalvestis. Black metal’it viljeleva ansambli muusika sõnum on rahvuslik ja patriootlik.