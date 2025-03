Fännid on popstaari pärast mures: Britney Spears väidab, et põletas oma vannitoa maha

Popstaari video juurde kirjutatud tekst pani aga Britney fännid muretsema. Esmalt andis laulja teada, et võttis leopardimustrilist rõivast selga pannes neli numbrit alla. Seejärel ütles ta, et ta pole mõnda aega tantsinud.

„Ma põletasin täna oma vannitoa maha. Jooksin nagu maniakk majja tagasi, sest mul oli pirukas ahjus ja ausalt öeldes olen ma väsinud sellest, et olla viimastel päevadel loogiline,“ seisis lauljatari postituses.

Britney Spearsi tantsunumbrit saab vaadata SIIT. Mõne tunniga kogus see ligi 60 tuhat meeldimist.

Popstaari postituse juurde kommentaare jätta ei saa, Britney on selle võimaluse kinni keeranud. Küll aga valutavad fännid tema pärast südant platvormil X. „Põletas vannitoa maha? Mis see tähendab?“ uurib üks fänn seal. „Vaene Britney, tal on abi vaja,“ leiab teinegi.