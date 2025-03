Räppar Arop koostööst varalahkunud Lea Dali Lioniga: see võib kurb lugu tunduda, aga me rääkisime stuudios sellest...

Arop rääkis raadioeetris, et algul oli tal mõte teha lugu koos muusik Jaagup Kreemiga, ent viimane pakkus, et siinkohal võiks naine laulda. Ja mõte läks kohe Lea (lauljanna Lea Dali Lion, kes lahkus meie seast 2021. aastal 47-aastasena - toim) peale. „See võib kurb lugu tunduda, aga me rääkisime stuudios Leaga sellest. Ta ütles, et tema tegi ka kurba muusikat kunagi, et tal olid siis rasked ajad,“ meenutas Arop.

Arop jätkas: „Ta ütles, et teeb pigem positiivset muusikat, et siis ta annab ka maailmale positiivsema laengu ja aitab inimestel positiivsem olla. Ma vastasin, et miks sa arvad, et minu lugu ei aita? Ma arvan, et see lugu aitab, olles isegi selline kurvavõitu, samamoodi inimesi, kellel on hetkel samad probleemid ja emotsioonide.“

Teiste teemade seas tuli juttu ka sellest, kuidas Warner Music Baltics sulges Eestis uksed ning koondas kõik 30 töötajat, kuhu kuulus ka Arop. „Ma olen elus igasugu asju läbi elanud ja mul oli pigem kahju nendest inimestest, kes seal töötasid. Nad tegid seda suure entusiasmiga ja neil tõmmati ikkagi väga järsku see vaip alt,“ tõdes räppar, et see oli suur hoop, sest pärast mõnda aega iseseisva artistina tegutsemist tundis ta, et on just saanud osaks heast tiimist taas.