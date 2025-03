Ants Rootslane avaldas, mis on tema suhetele saatuslikuks saanud

„Mina hoian oma eraelu ja armastust vaikuses, sest ma ei taha, et meedia lähtuks minust kui minu suhetest, vaid siiski minu tööst,“ selgitas Ants Rootslane Õhtulehe saates „Elektritool“. „Minu kaaslased on olnud sellised, kes ei taha avalikku tähelepanu. See ongi minu suhetele saatuslikuks saanud. Neil ei ole huvi olnud ja nad on võib-olla peljanud seda avalikku tähelepanu ja seetõttu on nemad lasknud kas mul minna või mina olen lasknud neil minna,“ rääkis Rootslane.

„Minu jaoks olla tavaline inimene ehk töötada kaheksast viieni, suhtes, lapsed, pere – ma näen seda igapäev kõrvalt ja see ei pakuks mulle praegu mitte midagi, ma tahan seigelda,“ rääkis Rootslane oma praegusest elukorraldusest.

2023. aasta suvel selgus, et Ants Rootslane on oma eraelu kiivalt saladuses hoidnud ka oma pere ja sõprade eest. „Tead, ma tunnistan ühe asja üles – ma olin tegelikult terve aasta aega suhtes ja ma pole seda kunagi... Mitte keegi ei tea seda,“ avalikustas Rootslane toona oma sõbranna Kristina Pärtelpoja värskes taskuhäälingusaates „Kätš!“. Tuleb välja, et Pärtelpoeg polnud ainus, kes ei teadnud, et temale lähedane isik on romantiliselt seotud ühe äriinimesega. Sellest suhtest olid teadlikud vaid kolm inimest.

„Seal juhtus ka selline asi, et see oli hästi düsfunktsionaalne suhe, kus oli ka see, et inimesel oli läheduse probleem. Ja ma avastasin esimest korda, et ka mul oli mingi teema sellega,“ selgitas Rootslane, kes paljastas ka fakti, et ta partner pettis teda.