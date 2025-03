Kuninglik ekspert paljastas, kuidas siniverelised Meghan Markle’i uude Netflixi telesarja suhtuvad

Märtsi esimesel nädalal Netflixis linastunud „With Love, Meghan“ on Sussexi hertsoginna uus kokkamis- ja elustiilisari. Tegemist on kaheksaosalise sarjaga, mille on tootnud Meghani ja tema abikaasa prints Harry ettevõte Archewell Productions.

Sarjas näitab Meghan perekonna Montecitos asuvas kodus oma söögitegemis- ja aiandusoskusi. Sarjas teevad kaasa ka mõned Meghani kuulsad sõbrad. Kriitikud aga tituleerisid sarja igavaks ja tõid välja, et tegemist on reklaamiga Meghani ego jaoks.

Kuninglik ekspert Bronte Coy kommenteeris, kuidas võiks kuninglik perekond Meghani uue saate vastu võtta. „Kuninglikud pead tunnevad kindlasti kergendust, et nad sellele saatele reageerima ei pea, sest seal ei tõesti ei ole... Seekord tundub, et saate näol on tegemist millegagi, mis kuninglikku perekonda ei puutu,“ rääkis Coy.

Ta mõtiskles ka selle üle, kas Meghani kaheksaosaline sari võiks saada järje ehk teise hooaja, vahendab Mirror. Ta mainis hiiglaslikku ehk 100 miljoni dollari suurust lepingut, mis Meghanil ja Harryl Netflixiga on ning mille raames nad mitu sarja voogedastusplatvormile tooma peavad.

„Voogedastustööstus näeb nüüd välja vägagi teistsugune, kui see oli siis ning nad vaatavad selle lepingu üle. Nad jälgivad hoolikalt kogu raha, mida nad kulutavad. Seetõttu ma arvan, et siin on väga suur oht, et Harry ja Meghani jaoks oli see saade nende viimane suur edulugu, mille paar oma toodanguga saavutas,“ leidis kuninglik ekspert.