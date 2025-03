VÕRDLE | Nunnumeeter põhjas! Mart Haber viis enda lemmiku esimest korda juuksurisse

Mart Haber andis möödunud aasta augustis sotsiaalmeedia vahendusel teada, et nende perre sündis uus pereliige, kutsikas Minnie. Ta lisas toona, et ootab oktoobrit, sest just siis on värske ilmakodanik piisavalt vana, et minna nende perre elama. Postitatud pildil oli kutsikas veel nii väike, et mahtus ilusti peopessa ära. Tookord jätsid pildi alla kommentaaridesse enda õnnitlused uue pereliikme puhul ka näiteks Charlene Rennit, Carmen Kass, Triin Luhats ja Riina Põldroos.