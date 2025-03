Sada päeva TikTokis toimetanud Hannes Võrno: kohati tundus see projektina, millega on võimalik raha teenida

Hannes Võrno sõnul jõudis ta TikToki platvormini noorte sugulaste kaudu, kes rääkisid talle, mis maailm see on. „Ütlen ausalt, et kohati tundus see mulle projektina, kus on võimalik pappi teenida, nagu välismaal tehakse,“ kirjeldas Võrno. „Kui ma aga sain aru, mis tase Eestis seal on, siis mõistsin, et on kaks varianti: kas tuleb hakata maskiga tööle või võõrkeeles neid asju seal tegema. See Eesti Tiktoki ruum, seal on suhteliselt õnnetu kaader koos,“ rääkis sada päeva TikTokis sisu loonud Võrno telesaates.