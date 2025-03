Krõbeda hinnaga ilus masin! Kati Karu pani müüki oma uhke bemmi

Tegemist on nelikveolise 2019. aasta BMW X2 XDRIVE’i maasturiga, mille läbisõit on 71 000 kilomeetrit. Auto24.ee kuulutuses on öeldud, et hind küündib krõbeda 30 000 euroni. See on soodushind, varem oli number suisa 36 000 eurot.