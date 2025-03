Brigitte Susanne Hundi ema Reet: imestan siiani, kuidas nii paljud inimesed tahtsid mu tütart tühistada

Brigitte Susanne keerulistest aegadest rääkides tõdes skandaalitari ema Reet, et ta ei saa siiani aru, miks oli vaja tema tütart tühistada. „Imestan siiamaani, kuidas nii paljud inimesed sind tühistada tahtsid, see oli ju massiline. Oli ka tuntud inimesi, üks kirjanik... Mõtlesin, kas pole tõesti olemas ühtki inimest, kes näeb, et inimene on maas, teda lüüakse üks kord jalaga näkku, teist, kolmandat ja neljandat korda, aga keegi ei astu vahele. See näitab, kuhu ühiskonnana jõudnud oleme. Lugesin eelmisel nädalal lehest, et vihkamist on nii palju,“ meenutas Reet ja lisas, et Brigitte Susanne peal oli võimalus seda kõike välja elada.