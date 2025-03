Muusik Andres Kõpper NOËPI kuulajaskonnast: teismelised pole olnud algusest peale minu sihtgrupp

Andres Kõpper sõnas raadioeetris, et pani NOËPI alt esimese loo, „Move’i“, välja enda sünnipäeval, keset ööd, koos sõpradega. „Ma arvan, et mul on kindlasti olnud palju õnne. Kasvõi seesama esimene lugu, mille ma välja andsin, läks kohe lendu. Kui nüüd mõelda sellele, siis täiesti ebareaalne! See oli Spotify tipus väga paljudes riikides ja andis väga hea tõuke kohe alguses.“