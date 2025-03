Rootsis keelatud kraam! Humoorikad eurolaulikud said ringhäälingult vastu näppe

Kõnealusel riideesemel, mida huvilised said soetada KAJi fännipoest, on kirjas nende võistlusloo nimi „Bara bada bastu“. Rootsi avalik-õiguslik ringhääling SVT keelas t-särkide müügi, kuna need rikuvad Melodifestivaleni reegleid.

„Kõigil võistluslauludel on 30-päevane piirang, mille jooksul ei tohi neid kaubanudslikel eesmärkidel kasutada,“ ütles Melodifestivaleni projektijuht Anders Wistbacka Aftonbladetile. Piirang on pandud just võistluspalade põhikomponentidele ja loo pealkiri on käib selle alla.

KAJi pressiesindaja Helene Wigren kinnitas, et t-särgi müük lõpetati koheselt, kui saadi teada, et lepingus on selline punkt olemas.

„Müük algas, ilma et nad oleksid teadnud, et sellised reeglid kehtivad. Selles pole midagi imelikku, kuid KAJi liikmetel pole midagi kommenteerida antud teema kohta. Nad on väga hõivatud ja kohtuvad praegu SVT-ga,“ sõnas Helene Wigren esmaspäeval.

Kui võistluslaulu pealkirja kaubanduslikul eesmärgil kasutamine on keelatud, siis fraasi „Yksi kaksi kolme sauna“ t-särgile panek on lubatud. Just sellist riideeset saab nende e-poest endiselt osta.