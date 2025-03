Elisa Kolk sai taas kriitika osaliseks – lauljatarile heidetakse ette, et ta kannab müüki pandud rõivaid

See pole aga jälgija väitel ainus säärane juhtum. „Järgmisel päeval kannab ta story’des musta kleiti ning ka see on Yagas 85 euroga müügis. Ka vihje sellele oli talle ilmselgelt ebamugav, aga minu arvates on see ebahügieeniline ja nõme, olgugi ta et laseb kleidi väidetavalt keemilisse [puhastusse] viia,“ rääkis lauljatari jälgija, kes muretseb, et kui keegi soovib kindlat eset osta, peab ta kaua ootama, sest Kolk kannab müügis olevaid riideid edasi.