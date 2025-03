Teise naisega petmine ja kuulsa venna vaikimine Vene-Ukraina sõja teemal. Täna õhtul Tallinnas esineva staari Valeri Meladze keeruline peresuhe

Vaatamata sellele, et Valeri on kuulajate seas nõutud, pole ta Venemaal esinenud juba kolm aastat. Valeri ei varjanud oma šokki sõja esimesel päeval, 24. veebruaril – ta oli üks esimesi staare, kes sellele reageeris. Valeri kirjutas toona Instagramis: „See tuleks lõpetada.“ Seejärel lahkus ta Venemaalt ja suundus koos abikaasa Albinaga Hispaaniasse elama. Valeri vend on tuntud produtsent Konstantin Meladze, kes pole siiani Vene-Ukraina sõja teemal suud avanud. See on päädinud sellega, et vendadel on nüüd keeruline peresuhe.