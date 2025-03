Mallukas kaotas Elu24 artiklite tõttu koostööpartneri

Maja renoveeriv Mallukas teatas täna sotsiaalmeedia vahendusel, et ettevõte Geberit, kes vastutas blogija vannitoatehnika eest, katkestab lepingu ning jätab nende sõlmitud koostöö katki. Blogija väitel on ettevõte otsus tingitud Elu24 artiklist, mis rääkis sellest, et Mallukas on maja renoveerinud töömeestele tasu maksmata jätnud. „Vahet pole, et ka artiklit avades sai iga inimene aru, et ma ei ole kedagi petnud. Absoluutselt vahet pole. Nende hirm oli, et äkki tuleb veel mõni artikkel. Millest? Ma ei tea,“ ei mõistnud blogija ettevõtte otsust.