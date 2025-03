KLÕPS | Veetlev! Kelly Sildaru naudib Bali võlusid täiel rinnal

Vigursuusataja Kelly Sildaru jagas Instagramis kahte Balil tehtud fotot. Piltidel poseerib Sildaru maani ulatuvas valges kleidis, mis rõhutab tema kehakumerusi. Aksessuaarina kannab naine kontrastseid tumeda klaasiga moekaid päikeseprille. Sotsiaalmeedia järgi on Kelly Balil puhanud juba üle nädala.

Freestyle-suusataja võttis fotodel veetlevaid poose olles ise jalgupidi vees. Taustal laiub Balile omane vahutav veekogu, sinine taevas ning massiivsed kaljud. Asukohaks on märgitud Bali, Indoneesia. „Mitte kättesaadav“ kirjutas Kelly kaunitele fotodele inglise keeles juurde.

Kõigi silme all üles kasvanud Kelly Sildaru tähelend on olnud vinge, ent isiklik teekond traagiline. Kunagise imelapse ande, sära ja meeletu töökusega kaasnenud tiitleid on ähmastanud keerukad peresuhted. Filmiprodutsentide Helen Lõhmuse ja Leana Jalukse täispikk dokumentaalfilm „Kelly: kellegi teise unistus“, mis esilinastus mullu oktoobris, avas Kelly vaimse manipulatsiooni tagamaad ja tema teekonna sellest paranemisele.