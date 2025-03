FOTOD | Vaata, kes külastasid suurejoonelist galaõhtut Keila-Joa lossis

Tänavu pälvis väärika autasu teadlane ja Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma oma pikaajalise ja silmapaistva panuse eest Eesti teaduse arengusse.

„Mul on hea meel, et teadust ja teadlasi järjest enam märgatakse ja nende rolli teadvustatakse,“ sõnas professor Mart Saarma tunnustust vastu võttes. „Teadust tehakse rahvusvahelises koostöös, kuid minu jaoks on alati olnud oluline hoida sidet Eestiga ja aidata kaasa teaduse arengule siin. Loodan, et minu töö ja saavutused innustavad ka nooremat põlvkonda mõtlema suurelt ja julgema püstitada kõrgeid eesmärke,“ rääkis professor Mart Saarma.

Klubi juhtkonna nimel esinenud Siim Kabrits, Kristel Meos ja Andrei Dvorjaninov rõhutasid professor Mart Saarma panust teadusesse ja innovatsiooni ning tema olulist rolli Eesti teaduse rahvusvahelisel tasandil esindamisel.

Mart Saarma teadustöö närvirakkude kasvu ja neurodegeneratiivsete haiguste uurimisel on pälvinud laialdast tunnustust ning tema tegevus on avanud uusi ravivõimalusi miljonitele patsientidele üle maailma.

Lisaks tunnustuse jagamisele oli ürituse oluline osa ka õpingute toetuse kogumine Ingmar Erik Kiviloole, kes on Eesti üks lootustandvamaid noori muusikuid.

„Barclay de Tolly klubi missioon on märgata ja tunnustada neid, kes on Eestit juba suuremaks teinud, ning toetada neid, kellel see tee on veel ees. Mart Saarma teadustöö ja Ingmar Erik Kiviloo muusikatalent tõestavad suurepäraselt, et Eesti inimesed suudavad maailmas läbi lüüa,“ ütles klubi esindaja Siim Kabrits oma sõnavõtus.

Ingmar Erik Kiviloo talent ja suur töövõime on juba pälvinud muusikaringkondade tähelepanu ning nüüd avaneb tal võimalus õppida Berklee Muusikakolledžis, mis on maailma üks mainekamaid muusikaõppeasutusi. Klubi liikmed ja külalised andsid oma panuse, et toetada tema teekonda rahvusvahelisele muusikalavale.