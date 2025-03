KLÕPS | 85. sünnipäeva tähistanud märulistaar Chuck Norris pole aastatega grammigi vananenud

Chuck Norrisel tundub olevat ka geenidega vedanud, sest tema ema Wilma Norris lahkus meie seast möödunud aastal 103-aastasena. Chuck Norrisel on kokku viis last. Abielust Dianne Holechekiga sündisid pojad Mike Norris (1962) ja Eric Norris (1964). Praegu on näitleja abielus endast 23 aastat noorema endise modelli Gena O’Kelleyga. 2001. aastal sündisid nende perre kaksikud Danilee ja Dakota Norris. Lisaks on Norrisel ka abieluväline tütar.