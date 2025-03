Näeb sarnaseid jooni: Gene Hackmani traagiline surm pani Bruce Willise naise muretsema

Lahkunud Gene Hackmani ja hetkel ööpäevaringset hoolt vajava Bruce Willise eluteed on olnud võrdlemisi sarnased. Kui Gene Hackmani hooldajaks oli temast 30 aastat noorem abikaasa Betsy, siis ka Bruce’i valvab temast 23 aastat noorem kaasa. Kui Hackman 2004. aastal Hollywoodiga lõpparve tegi ja New Mexicosse kolis, ei avaldatud tema taandumise kohta palju informatsiooni. Willise perekond tunnistas kolm aastat tagasi avameelselt, et filmistaar on kaotanud kõnevõime, hiljem diagnoositi tal ka dementsus.

Hackmani ja tema pianistist kaasa surma teeb tunduvalt traagilisemaks lahkamisel avastatud fakt, et Betsy suri nädal enne oma Alzheimeri tõve käes kannatanud abikaasat. See tähendab seda, et nädal aega lamas naise elutu keha vannitoa põrandal ning keegi abielupaari eludes olevatest inimestest ei kahtlustanud, et midagi on valesti. Lahkamine tuvastas ka tõsiasja, et 65-aastane Betsy suri näriliste poolt levitatavasse hantaviirusesse.

Betsy Arakawa traagiline lugu pani Emma Heming Willise (46) tõstma teadlikust omastehooldajate toetamisest. „See pani mind mõtlema suuremale teemale: ka omastehooldajad vajavad pidevat hoolitsust ja nad on elutähtsad. On tähtis neile tuge pakkuda, et nad saaksid omakorda omaenda lähedasele jätkuvalt toeks olla,“ sõnab filmistaari kaasa Instagrami tehtud südantlõhestavas postituses.

Ta leiab ja loodab, et inimestel peaks olema paljutki, mida Hackmani ja tema abikaasa kurvast lõpust õppida. Emma arvates võiksid sõbrad ja lähedased ise teada anda, kuidas ja millal nad saavad hooldajaid aidata. „Ärme ütleme enam: „Anna teada, kui ma saaksin kuidagi aidata“, vaid hakkake ütlema, kuidas te aidata saate,“ seisab ühes Emma postituses.

Bruce Willis abiellus Emma Heminguga 2009. aastal. Enne seda lõi ta pere filmistaar Demi Moore’iga, kellega ta sai kolm tütar, kes kõik on tänaseks päevaks täiskasvanud. Emmaga on tal kaks põhikooliealist tütart.