VÕRDLE | On ikka tema? Maailmakuulsa DJ Calvin Harrise välimus on tundmatuseni muutunud

Eelmisel nädalal jagas DJ Calvin Harris (41), kodanikunimega Adam Wiles, oma fännidega infot uue muusika osas. Ta andis jälgijatele teada, et tema uus laul „Smoke the Pain Away“ on kantrimuusika žanrist. Harrise värske pala näeb ilmavalgust selle nädala reedel.

Calvin Harris kogus tuntust aastaid tagasi mitme elektroonilise muusika hitiga: „How Deep Is You Love“, „This Is What You Came For“ koos Rihannaga ning „Summer“. Mitu aastat pole ta välja andnud laule, kus ta ise laulab. Aastal 2010 otsustas ta, et ei laula enam otse ning esimene laul pärast seda, kus Harrise häält kuulda oli, ilmus alles 2014. aastal.