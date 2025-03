Elu madalpunktid viisid keelatud aineteni. Peeter Rebane ja Kristjan Prii avasid psühhedeelikumide tarvitamise tausta

Teisipäeva õhtul eetrisse läinud „Täistunni“ saates avaldasid režissöör Peeter Rebane ja seikleja Kristjan Prii, et on keerulistel eluhetkedel kasutanud psühhedeelikume. Eestis on hallutsinogeenid keelatud ained, kuid Euroopas tehakse samme selle nimel, et töötada välja raamistik, mis võimaldaks seaduslikku ravi psühhedeelikumidega.