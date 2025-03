Rootsi eurolaul rikub Eurovisioni reegleid

KAJ-i laulu ja sellega kaasnev sõu käib mõningate Euroopa Ringhäälingute Liidu poolt seatud reeglite vastu. Näiteks on keelatud sõimusõnad, kuid lugu „Bara Bada Bastu“ sisaldab sõna „kurat“ (perkele). Soome raadiole intervjuu andnud bändiliige Kevin Holmström sõnas, et nad pole veel asendust sellele leidnud.

„Oleme praegu proovinud asjad kuidagi kontrolli alla saada, kuid pole nii kaugele veel jõudnud. Meil on paar võimalust, jah. Usun, et leiame Vöyris (vald, kus KAJ-i liikmed pärit on) liikvel oleva soomekeelse murdesõna või midagi muud, mida ära ei keelataks, elame-näeme," mõtiskles Holmström, kes tunnistas, et Melodifestivaleni järgsed päevad on olnud pöörased.

Väljendid, millele ta viitab, võiksid Holmströmi sõnul olla näiteks „jestas“ või „arma dagar“. Bänd on varem öelnud, et nad ei oodanud Melodifestivaleni võitu ja seetõttu pandi laulu sisse ka vandesõna.

Muudatusi vajab ka meeste lavasõu. „Meil on laval kaheksa inimest ja vaid kuus on Eurovisionile lubatud. Sõud tuleb muuta ja tegelikult algusest peale uuesti üles ehitada. Plaanis on ka sauna teistmoodi kujundada. Tuleb muutusi ja uusi asju,“ lubab Holmström.

Soome ansambel KAJ on Eurovisioni ennustustabelis kindlalt esikohal. Kuigi varem spekuleeriti, et Rootsit saadab edu ainult siis, kui nad saadavad võistlusele Måns Zelmerlöw, kes jäi lõpuks teisele kohale, siis „Bara Bada Bastust“ on saanud rahvusvaheline hitt. Lugu, mille lüürika on nii rootsi kui ka soome keeles, on läinud muuhulgas Spotify ülemaailmse Viral-TOPi esikohale.