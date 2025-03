Kas Meghani kokandussaade saab Netflixis uue hooaja Baltimaade tõttu?

4. märtsil Netflixi jõudnud saade on siiani saanud arvustajatelt halastamatut kriitikat. Vaatajanumbrid näitavad, et Meghanit soovib kokkamas näha vaid 25% nendest inimestest, kes vaatasid tema ja prints Harry dokumentaalsarja 2022. aastal. Vaatamata sellele uuendati hertsoginna uut saadet juba ka teiseks hooajaks.

Voogedastusplatvormi statistika põhjal on Meghani saade palju populaarsem Eestis, Lätis ja Leedus kui see on näiteks USAs, Kanadas või Suurbritannias, kirjutab Daily Mail. „See ei ole pööraselt edukas saade,“ tunnistas üks Netflixi siseringi kuuluv allikas väljaandele.

Samba TV poolt kogutud andmete kohaselt vaatas Sussexi hertsoginna kaheksaosalist sarja esimese viie päeva jooksul 526 000 kasutajat. Sama ajaperioodi jooksul vaatas 2022. aastal linastunud Harry ja Meghani ühist dokksarja ligi 2,1 miljonit leibkonda, mis tähendab, et see oli neli korda populaarsem kui värske kokandussaade.

Põhjus, miks Daily Maili artiklis on Baltimaad eriliselt välja toodud seisneb selles, et USAs, Kanadas ja Suurbritannias on „With Love, Meghan“ juba saadete esikümnest välja kukkunud või on kohe edetabelist lahkumas. Eestis, Lätis ja Leedus on hertsoginna uus projekt artikli ilmumise hetkel 7. positsioonil.