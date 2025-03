Jüri Butšakov uuest telesõust „Täheks sündinud“: viskame osalised musikaalsesse vette ja palume neil tuhandete inimeste ees ujuda

Juba homme stardib Kanal 2 ekraanil uus ja põnev muusikaline telesaade „Täheks sündinud“, kus osalejad kehastuvad tuntud lauljateks ning ootavad pingsalt žürii otsust, et teada saada, kas neil õnnestub finaali pääseda. Saatejuht Jüri Butšakov avaldab, et värskes saates saavad osalejad võimaluse tõestada, et nad tõepoolest on täheks sündinud, ja viia koju magusa auhinnaraha.