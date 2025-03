Maria Avdjuško võitlusest vähiga: olen veidi ärevam, kui lähen analüüse andma – päris kindel pole ju midagi

Ligi kolm aastat tagasi lebas Avdjuško vähi tõttu operatsioonilaual. Siiani on ta arstide jälgimise all. „Ikka olen veidi ärevam, kui lähen analüüse andma – päris kindel pole ju midagi,“ lausub ta napilt. Selmet kõneleda kaugetest plaanidest, elab ta päev korraga.

Arsti poole pöördus ta seetõttu, et oli kogu aeg väsinud. „Vähk on elustiilihaigus,“ jätkab Maria rahulikult. „Inimestel on üleliia stressi, liiga palju võetakse ette... See diagnoos võib tabada ükskõik keda.“ Kuigi diagnoosi saamise ajal möllas koroona, oli tal vaja mõista, mis temaga toimub.