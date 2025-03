Karoli Hindriks ema abistatud enesetapust: see protsess oli äärmiselt pikk ja keeruline

Sama aasta kevadel tekkis Hindriksi emal kabuhirm. „Alguses arvasime, et see võib olla seotud koroonapandeemiaga ja sellega, mida kogu ühiskond oli üle elanud. Aga siis hakkas füüsiline seisund halvenema - ta koperdas, kukkus ja muutus järjest väiksemaks ning nõrgemaks. Lõpuks sai ta diagnoosi ning arutasime koos, millised on võimalused,“ meenutas ta.