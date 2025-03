Kas Soome eurolaul läheb tugevale tsenseerimisele? „EBU ütleb, et kõik on liiga seksuaalne!“

Vikmani võistluspala „Ich komme“ pealkiri kui ka muu lüürika viitab orgasmi saamisele. Kuigi kõnealune laul on tekitanud palju poleemikat Soomes, siis kihlvekontorid ennustavad, et Vikman võib Baselis üks favoriitidest olla. Nüüd süüdistab soomlanna EBUt selles, et nad soovivad tema lugu kui ka selle esitust tugevalt tsenseerida.

„Nad tahavad mu tagumikku kinni katta,“ põrutas Vikman Rootsi väljaandele. „Asi ei puutu ainult ühte aspekti, vaid kõike: minu riietust ja seda, millest laul räägib ja kuidas ma laval liigun. EBU on öelnud, et kõik on natuke liiga seksuaalne,“ paljastas lauljatar seni saladuses hoitud tagasisidet.

Eurovisioni korraldamis haldav Euroopa Ringhäälingute Liit on juba Malta võistluslugu tsenseerinud. Sealne esindaja Miriana Conte ei tohi laulus kasutada sõna „kant“, mis meenutab ingliskeelset roppust „cunt“. Väidetavalt polnud teistel ringhäälingutel selle lauluga probleemi, kuid brittide BBC palus, et see muudetaks.

Järgmiseks tsenseerimise ohvriks võib olla nüüd Soome. „Peame mängima nende reeglite järgi ja muutma mu riietust. Kuid see tundub natuke kahetine: nad arvavad, et minu etenduse probleem on see, et seda kõike on „liiga palju“, kuid kogu minu olemus ongi „liiga palju“,“ sõnas Vikman.

Tema võistlusloo pealkiri „Ich komme“ tähendab saksa keeles „ma tulen“. Aga loo muu sisu, mis on soome keeles, on sügavamate sõnumitega. „Seal on Soome mütoloogia ja ajalugu. Mõned inimesed arvavad lihtsalt, et „oh, see on orgasmi laul“, kuid see on mitmetahulisem,“ kaitses Vikman oma pala.