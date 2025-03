FOTOD | „Mu naine vihkab seda!“ George Clooney on pisikese muutuse järel nagu 20 aastat noorem

63-aastase Clooney juuksetoon on viimastel päevadel palju kära tekitanud. Alles veebruaris nägi ta endine välja, kuid nädal tagasi ilmus ta avalikkuse ette mütsiga, mille alt tundus, et staar on justkui juukseid värvinud. Teisipäeval said kuulujutud kinnitust, kui üleni pruunide kiharatega Clooney astus kümnete fännide ja piltnike ette.

Kuigi paljud Hollywoodi koorekihti kuuluvad mehed hakkavad juba 30ndates eluaastates juukseid värvima, et püüda oma nooruslikku välimust säilitada, siis Clooney muutuse taga on tema järgmine roll. Filmistaar on järgmistel kuudel hõivatud Broadway etendusega „Head õhtut ja õnn kaasa“ („Good night, and good luck“), mis on adaptsioon 2005. aastal linastunud samanimelisest filmist, mille Clooney kirjutas, lavastas ja milles ta ka ise mängis. Tegemist on Clooney debüüdiga Broadway’l.

Huvitav on aga see, et legendaarset ajakirjanikku Edward R. Murrow’d kehastaval näitlejal poleks olnud vaja juukseid värvida, sest ka Murrow juuksed olid etenduses nähtaval perioodil hallikat tooni.

Igatahes näeb Clooney uue juuksetooniga tunduvalt noorem välja kui varem. Siiski on näitleja ise tunnistanud, et tema abikaasa Amal pole tema uue välimuse üle õnnelik. „Mu naine hakkab seda vihkama, sest tegelikult näevad kõige vanemad välja need mehed, kes hakkavad juukseid värvima,“ sõnas Clooney veebruaris antud intervjuule The New York Timesiga.

Näitleja spekuleeris, et ka tema seitsme aastased kaksikud saavad tema uuenenud välimuse üle pigem naerda. Clooney ja tema abikaasa peres kasvavad 2017. aasta suvel sündinud Ella ja Alexander.