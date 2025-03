„Tal on käimas võitlus.“ Bruce Willise parim sõber andis kurjakuulutava ülevaate tema seisundist

Johnson tunneb Willist juba sellest ajast, kui „Visa hinge“ staar oli alles esimest korda näitlemise poole vaatamas. Just tema oli see, kes on vastutav selle eest, et Willis selles suunas läks. Värskes intervjuus väljaandele Entertainment Tonight ütleb Johnson Willise praeguse seisundi kohta: „Oleme endiselt parimad sõbrad, aga praegu peab ta võitlema.“