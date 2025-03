Kas midagi susiseb Võsujala ja Rootslase vahel? „Me oleme heas suhtes...“

Õhtulehele antud intervjuus kergitas Rootslane salapära tema ja Võsujala läbisaamise kohta. „Ei ole (seksinud - toim.) (..) Kindlasti ei ole mul Marjeniga selles mõttes intiimseid suhteid,“ sõnab ta. Küsimuse peale, kas tegemist on sõpradega, sõnas hüponitsöörina töötav mees, et nad on heas suhtes.

Endale kaaslast Rootslane hetkel ei otsi. „Mulle ei paku praegu huvi formaat, kus oled kaheksast viieni suhtes, on lapsed ja pere. (...) Kõik partnerid on öelnud, et olen suurepärane inimene, aga miskipärast on nad alati lahkunud,“ mõtiskleb mees.