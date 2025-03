Martin Garrixi kontserdid Los Angeleses müüdi välja rekordajaga – Eesti fännid saavad ka nautida tema energilist show’d!

Garrix, kelle hittide seas on „Animals“, „Scared to Be Lonely“ ja „High on Life“, on tuntud oma dünaamiliste ja visuaalselt silmapaistvate live-showde poolest. Tema 31. mai kontsert Eestis on ainus võimalus Läänemere ääres näha teda enne, kui ta suundub Ameerikasse.

Martin Garrix jagas oma emotsioone pärast Los Angeleses müüdud pileteid: „Holy shit, LA 40k tickets sold today & I can’t believe it... it’s 4:30 am over here and I can’t sleep because of adrenaline, excitement and gratitude! Adding a 3rd and final night on Sunday, June 29! Tickets go live tomorrow at 12pm PT!“ See näitab, et Garrix on tõeliselt kõigest üllatunud ja vaimustatud oma fännide meeletust toetusest.