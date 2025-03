Mallukas meenutab tilgutite all lõppenud jõuluhommikut: mul lihtsalt organism ei pea vastu

„Mul on lihtsalt selline probleem, ma kõlan nagu ehe alkohoolik, mul lihtsalt organism ei pea vastu,“ sõnab Mallukas oma saatesarja uues osas. „Ei ole asi selles, kui palju ma joon. Ma ei olnud mingi kännuämblik, et ma käia ei suudaks. Mul on lihtsalt hommikul nii paha olla.“

Detsembris avaldatud vlogi noppisid üles mitmed portaalid. Malluka sõnul pole ta siiani harjunud, et ükskõik, mida ta teeb, saab meediakajastust. Varem oli ta harjunud, et kõik, mida ta näiteks oma Youtube’i kanalil või blogis näitab, toimub tema tingimustel ja jääb ka sinna platvormile. „Nüüd see jõuab veel kümnele meediakanalile, tehakse artikkel umbes, et „Vaesed lapsed, ema jõi end tilguti otsa“. Teoreetiliselt see ei ole vale, sest tilgutit ma sain, aga see jätab minust mingi x mulje. Laias laastus on mul sellest pohhui,“ sõnab Mallukas saates.