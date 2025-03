Uus tiitel tulekul? Prints William sai toreda uudise osaliseks

Eile tehtud ühisavalduses, mille edastas pressile hertsogi ja hertsoginna pressiesindaja, teatati, et suvel on perre sündimas esimene beebi. „Westminsteri hertsogil ja hertsoginnal on väga hea meel jagada, et hertsoginna ootab last. Paar on uudise üle rõõmus ja oodatakse väga ühise pere loomist.“