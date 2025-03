VIDEO | Eestlasest ahistaja küüsis vaevelnud OnlyFansi staari kannatused jätkuvad: netitähe kodus toimus relvastatud rööv

Amouranth, kodanikunimega Kaitlyn Michelle Siragusa, on erootilist ASMR-sisu tootev internetistaar. Ja „staar“ ei ole siinkohal liialdus – ta oli 2021. aastal Twitchi vaadatuim naisstriimer ning ainuüksi OnlyFansi konto toob talle ühes kuus väidetavalt sisse 1,5 miljonit dollarit.

2022. aasta suvel jõudis Amouranth Eesti meedia huviorbiiti sellega, et talle oli tekkinud eestlasest ahistaja Aleksandr. Noormees oli ostnud üheotsapileti Houstonisse, et leida ja n-ö teha enda omaks maailma kuulsamaid erootikatähti, kelle ta oli ekraani vahendusel naiseks palunud. Ta dokumenteeris kogu oma teekonda Twitchis, mõistmata, et ahistab seekaudu Amouranthi.