Lõputu groove, täiuslikud üleminekud ja elusad trummibiidid!

Eduardo McGregor on sõlminud plaadilepinguid kõikide suurimate Organic, Afro ja Progressive house’i plaadifirmadega nagu All Day I Dream, Moblack, TRYBESof, Sudbeat, Renaissance, Enormous Tunes, Kindisch, Buddha Bar, Go Deeva, Tale & Tone, Akbal Music, Songuara, Mango Alley ja paljud teised. Eduardo McGregor on esimene mehhiklane, kel on leping All Day I Dreamiga nr. #1 orgaanilise i’i plaadifirmaga, Moblackiga, nr. #1 afro house’i plaadifirmaga ja samuti üks väheseid produtsente üle maailma, kel on lepingud kõigi Lee Burridge’i plaadifirmadega.