VIDEO | „Maskis laulja“ detektiiv Maris Kõrvits sai abikaasa Genkalt nõuande: ta ütles mulle ainult, et ma väga palju ei räägiks

„Ma ei ole endaga üldse rahul! Ma isegi ütlesin lõpus, et olen endas pettunud, sest moodustasin kodus nimekirja, kes siin saates olla võivad, ja see inimene oli mul seal nimekirjas kolmas. Aga ma ei arvanud teda ära!“ tunnistas peale saate lõppu detektiividebüüdi teinud Maris Kõrvits Kroonikale antud videointervjuus.

„Maskis laulja“ viienda hooaja tänaõhtuses esimeses saates pidi oma identiteedi paljastama Jalgpall, kelleks osutus Taavi Libe. Küsimusele, oli see Marise jaoks suur üllatus, et Jalgpall ei osutunudki tema pakutud inimeseks, vastas ta: „Selle saatega on ju alati niimoodi, et kui vihjed välja tulevad, siis mõtled, et „no kui ma siis ei saanud aru...“ või „kuidas siis nii“. Eks mingid niidid temani viisid, aga lõppkokkuvõttes läksin ikkagi eksiteele, ja kui mask maha tuli, olin enda peale pahane!“