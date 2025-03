VIDEO | Detektiiv Reigo Tamm oli endas peale „Maskis laulja“ esimest saadet pettunud: arvasin, et see on köki-möki, aga väga raske oli...

Reigo Tamm seisis peale „Maskis laulja“ esimese saate lõppu Kroonikale videointervjuud andes A4-paberlehega, mis oli tema mõtteid ja märkmeid täis kirjutatud. „Kui kõik need saated läbi saavad, saan kirjutada raamatu, sest märkmeid ja mõtteid on väga palju ning üks on parem kui teine. Ma poleks arvanudki, et ma nii hästi oskan kirjutada ja mõtted edastada. Uskumatult põnev kogemus ka mulle ja sain enda kohta midagi uut teada,“ rääkis Reigo.

Ta jätkas: „Aga mis kõige tähtsam: tundus, nagu ma oskan, aga olen nii pettunud! Ma ajasin lootused ja ootused nii kõrgele. Inimesed uskusid minusse tänaval, paljud ütlesid: „Reigo, sa suudad!“, „Sa arvad kohe ära!“. Ma nägin, et saate meeskond on nii toetav. Arvasin, et see on köki-möki, aga väga raske oli...“