VIDEO | „Maskis laulja“ detektiivi rollis teist korda olev Eda-Ines Etti tänavusest hooajast: teadsin rohkem, mida oodata

„Ma juba rohkem teadsin, mida oodata. Teadsin, et ma ei saa niikuinii aru, kellega tegu. Et mul ei olnud endale nii suuri ootuseid. Aga ikkagi on tohutult põnev näha neid maske, kuulata häälte kõla ja saada teada, kuidas meil uute detektiivide paneeliga koostöö sujub. Minu arust väga hästi sujus! Väga tore esimese saate salvestus. Väga hea energia!“ muljetas Ines peale „Maskis laulja“ esimese saate lõppu.

Hiljutises intervjuus tõdes Ines, et ta ei pea ennast agaraks sotsiaalmeediasse postitajaks. Ent sotsiaalmeedial silma peal hoidmine tuleb „Maskis laulja“ detektiividele paratamatult kasuks. Ines tõdes naerdes, et ta skrollib sotsiaalmeediat palju, aga enda elust palju ei postita. „Ka eelmisel hooajal tegin täpselt sedasama, mida sa ütlesid: ma vaatan, mida inimesed arvavad, mida nad kommenteerivad videote alla (maskisaate videopostituste kommentaariumis – toim). Sealt on tulnud väga häid vihjeid. Nii et inimeste arvamus on ülitähtis ja seda ma kindlasti jälgin!“ ütles Ines, et tema eelmise hooaja detektiivitöö metoodika läheb käiku ka maskisaate sel hooajal.