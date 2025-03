Armastatud telenägu Kristjan Jõekalda on kõigist kolmest detektiivist enim maskisaate detektiivilaua taga istunud. „Mul on au olla kolmas kord detektiiv. Hüppasin kodus ühelt jalalt teisele, kui see pakkumine jälle tehti,“ ütles Jõekalda talle omapärase huumorisoonega.