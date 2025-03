VIDEO | „Maskis laulja“ saatejuht Karl-Erik Taukar erinevate saadete juhtimistest: ma väga naudin seda, kui mulle pakkumine tuleb

TV3-s nii mõndagi saadet juhtinud Karl-Erik Taukar on ühe selle kevade populaarse saate „Maskis laulja“ saatejuht. „Proovin vastata võimalikult korrektselt praegu. Igasuguseid ettepanekuid on ju tehtud. Aga mulle väga meeldib see roll, milles olen praegu,“ vastas muusik Karl-Erik Taukar, kes on ka detektiivirollis olnud, küsimusele, kas talle on pakutud ka „Maskis laulja“ saates maski all olemist.