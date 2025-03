Katrin Lust käis nakkava viirusega tööl: kontoris olin 40 minutit, liftis sõitsin üksi

Katrin Lust rääkis oma Instagrami story’des, et tal ja tema pereliikmetel oli kõrge palavik ja kehv enesetunne. Veel paar päeva tagasi oli Lust voodis pikali. Peagi teatas Lust, et kavatseb „Kuuuurija“ võtetele minna, et saate vaheklipid ära filmida. Võtted toimusid Postimehe majas, kus Lust Elu24 peatoimetajana töötab.

Lusti avalike Instagrami story’de peale kirjutas Õhtulehele murelik lugeja, kes leidis, et Lusti käitumine on vastutustundetu. Oma Instagramis avaldas Lust, et on ära jätnud juuksuri juurde mineku ja saate võtted Saarde vallas. „Poest toob asjad kuller, käsi pesen iga kümne minuti tagant! Kodu on desotud (desinfitseeritud - toim). Kokku ei puutunud kellegagi. Kontoris olin 40 minutit, liftis sõitsin üksi, lastega pole väljas käinud eelmise nädala reedest saati,“ tõdes Lust.