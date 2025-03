Juba sel pühapäeval! „Maskis laulja“ avasõu üllatab nelja laulva maskiga

Karl-Erik Taukari juhtimisel köidavad „Maskis laulja“ viienda hooaja esimeses saates detektiivide ja televaatajate tähelepanu neli tuntud inimest, kes on end väga erilistesse kostüümidesse peitnud. Kõigile tuntud hitte esitavad Mürakaru, Diskodiiva, Süda ja Jalgpall, kelle puhul tuleb vaid lauluhääle ja salapäraste vihjete põhjal nuputada, kellega staaridest tegu on. Diskodiiva kostüümi loojaks on Karl-Christoph Rebane; Süda, Jalgpall ja Mürakaru on Liisi Eesmaa looming. Tänavused terased detektiivid on Kristjan Jõekalda, Eda-Ines Etti, Reigo Tamm ja Maris Kõrvits.