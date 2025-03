Uus skandaal Eurovisionil: Gruusiat esindab venemeelset valitsust toetav lauljatar

Mariam Shengelia on 22-aastane artist, kes saavutas suure kuulsuse juba teismelisena, kui esines saates „X Factor“ ja jõudis televaatajate silme all poolfinaali. Ta proovis pääseda Eurovisionile ka 2020. aastal, kuid jäi toona eelvõistlusel 6. kohale,vahendab portaal eurodiena.lt.

Nii mõnedki eurofännid leiavad, et Mariami võistlusloo nimi „Freedom“ on küllaltki irooniline. Pala lüürika räägib lootusest, oma kodust ja loomulikult ka vabadusihast. Samal ajal on Mariam Shengelia oma kodumaal tuntud ka oma poliitiliste väljaütlemiste poolest, mis tema euroloo sõnumiga ei pruugi koguaeg kokku minna.