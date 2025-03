FOTOD | Erilised hetked koos! Luisa Rõivas jagas haruldasi kaadreid oma vennast

Kuigi Luisa on sotsiaalmeedias vägagi edev, siis tema venda tema kontol nii sageli ei näe. Täna otsustas uhke õde teha erandi ning avaldas Instagramis oma venna tähtsa päeva puhul armsaid kaadreid. „Armas väikevend! Soovin sulle emakeelepäeval palju õnne ja ikka inspiratsiooni, et luua ja hoida,“ kirjutas Luisa oma Instagrami story juurde, millel oma venda näitab.

Mullu andis Luisa Kroonikale pikema intervjuu, kus tõdes, et tugeva tahtejõuga on kõik saavutatav ja kunagi ei tohi alla anda. Tema tagala on perekond. „Ma olen kindlasti väga õnnelik inimene, mul on imetore pere ja head sõbrad. Mul on tööalaseid väljakutsed, mis ei ole kerged ja nõuavad palju süvenemist ja pingutamist,“ ütles ta toona.