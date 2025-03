Anni Rahula esimene investeering tõi mitmekordse tulu: mul on teravalt meeles üks õppetund emalt

„Mul teravalt meeles üks õppetund emalt, kes ütles juba noores eas, et kunagi ei tea, millal pead ise hakkama saama. Need sõnad jäid noore minuga kuidagi eriti tugevalt ning tekitasid minus soovi luua endale rahaline puhver, et saaksin elus vajadusel sõltuda ainult iseendast,“ ütles Anni. Hiljem on lisandunud soov ka pensionieas ise hakkama saada.