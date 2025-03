„See oli nii halvasti ja ruttu salvestatud, sõnad olid poolikud!“ Aasta laulukirjutaja Emili Jürgens pälvis Calvin Harrise tähelepanu

Laulja ja laulukirjutaja Emili Jürgensi (24) karjäär on viimastel aastatel viinud teda kokku mitmete muusikamaailma suurnimedega, nende hulgas isegi Calvin Harrisega. Kuigi Emili ei ole isiklikult Harrist kohanud, siis avaldas ta Kroonika taskuhäälingus „TÄHETUND“, et üks maailma mainekamaid DJ-sid kaalus vahepeal loo avaldamist, mis olnuks just tema vokaaliga.