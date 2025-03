Eesti hümniga eksinud Elina Nechayeva vabandab: magamata ööd ja korralik töökoormus said ka minu kätte

„Vabandan kõigi eest, kelle tundeid riivasin sellega, et eile The League Estonia üritusel Eesti hümni salmide sõnad segi ajasin!“ alustas Nechayeva oma postitust. „Esimest ning olen kindel, et viimast korda sain tunda laval, mis asi on „baby brain“,“ viitas möödunud aastal emaks saanud lauljatar segadustundele, mis tihti naistel rasedusega kaasneb.