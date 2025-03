Uus pööre Gene Hackmani surmamüsteeriumis. „Ta abikaasa helistas mulle 24 tundi pärast seda, kui ta olevat surnud.“

Betsy Arakawa suri 11. veebruaril näriliste poolt levitava hantaviiruse tõttu. Tema ja Hackmani surmajärgsed lahkamised tõestasid, et Alzheimeri tõve käes kannatanud Oscari-võitja suri nädal pärast oma naist. Arvatakse, et Hackman ei saanud tõve tõttu aru, et tema abikaasa on surnud ning ei pruukinud vannitoas lebavat surnukeha märgata.